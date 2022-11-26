上海東亞研究所助理所長包承柯。（藍孝威攝）

這次九合一地方選舉，國民黨勢如破竹拿下14縣市，民進黨慘敗退縮至5縣市。大陸涉台學者包承柯認為，出現差距如此懸殊的結果，代表台灣民眾對民進黨政府和蔡英文總統執政的批判聲音非常強烈。雖然民進黨的「抗中保台」牌在這次選舉中失靈，但預計仍會繼續堅持這條路線，因此未來2年的兩岸關係仍將凶險動盪。

上海東亞研究所助理所長包承柯觀察，蔡英文在選前之夜喊出支持她，就是支持民進黨推舉的候選人，把她自己這幾年來的施政成果和候選人互相捆綁，「但顯然民眾對蔡英文的政績給出否定的答案，更多的把票投給國民黨。」

包承柯認為，蔡英文政府近年來的施政主軸，只關心抗中保台、和美國交好，對改善民生問題沒有實質性投入，只把眼光放在少數英系子弟身上，結果失去大多數選民支持。此外，蔡英文不承認九二共識，把兩岸關係搞得很壞，在她任內，民眾看不到兩岸關係有任何迴旋餘地。這些原因都導致了民進黨大敗的結果。

不過，對於接下來兩岸關係的發展，包承柯認為，還是岌岌可危，「因為蔡英文還是牢牢掌握台灣政治的主導權，針對2024年的總統大選，在明年上半年就會拉開序幕，下半年進入白熱化競爭，台灣政局將處於動盪不穩定的狀態。如果蔡英文推出台獨立場或傾向強烈的候選人，兩岸的緊張狀態只會持續升溫，不會減弱。」

雖然不看好未來的兩岸關係走向，但包承柯對藍營新當選的縣市首長寄與厚望。他表示，九合一選舉的結果，讓各界看到台灣民眾對國民黨的支持已集結整合，等待重新出發，「希望藍營新當選的縣市長能夠主動和大陸積極交流，大陸相關部門或各省市也願意和他們聯繫，加強兩岸之間的和平交往。」

包承柯表示，大家一方面要看到好的希望，但是也要清醒地認識到，兩岸之間尖銳的對抗性因素仍未消除，因為民進黨對「台獨」只做不說，仍會用「抗中保台」吸引民眾支持，「如果屆時賴清德成為民進黨總統候選人，將會出現對大陸更挑釁、更赤裸的言行，大陸也將會有相應的警告，如此一來，勢必把兩岸關係推向另一個緊張的高度。」

包承柯表示，從今年8月大陸一系列的軍演，令台灣民眾會去思考，是否要讓兩岸走向兵戎相見的局面。雖然目前預測2024總統大選為時尚早，但相信大多數台灣民眾都會支持兩岸和平。