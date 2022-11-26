九合一選舉晚間陸續完成開票，台南市13個議員選區結果出爐，幾家歡樂幾家愁，民進黨提名34席、國民黨提名19席，結果民進黨拿下28席、國民黨15席，台灣基進黨的李宗霖2018年落選頭，今年捲土重來，順利當選，保住台南唯一1席，不過，時代力量、民眾黨則全軍覆沒。

本屆民進黨議員選舉中，民進黨台南市黨部高額提名34席，目標是拚議會過半，不過，包括尋求連任的黃偉哲競選總部發言人、副總統賴清德嫡系子弟兵呂維胤意外落選，尋求5連任的蔡旺詮也落選，民進黨台南市議會黨團總召劉米山於黨內初選失利後，好不容易重新獲得提名，可惜大選卻落敗。

台南市議員當選名單如下：

第一選區：李宗翰、沈家鳳、王宣貿、蔡育輝、張世賢、趙昆原

第二選區：方一峰、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳昆和、蔡秋蘭

第三選區：陳秋宏、尤榮智、吳通龍

第四選區：周奕齊

第五選區：李文俊，林志展、余柷青、李偉智、陳碧玉、

第六選區：郭信良、郭清華、李中岑、蔡麗青、邱昭勝、黃麗招

第七選區：林燕祝、林冠維、朱正軒、李鎮國、陳秋萍、黃肇輝、楊中成

第八選區：陳怡珍、沈震東、蔡宗豪、許至椿、邱莉莉、周嘉韋

第九選區：林美燕、林依婷、蔡淑惠、盧崑福、李啟維、周麗津

第十選區：曾培雅、曾之婕、王家貞、蔡筱薇、李宗霖

第十一選區：杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇

第十二選區（平地原住民）：穎艾達利 Ingay Tali

第十三選區（山地原住民）：施余興望 Tjakumay Tagaw