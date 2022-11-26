民進黨雲林縣長候選人劉建國26日晚間發表聲明，表示接受敗選，美好的仗已經打過，是他自己努力不夠，要跟所有支持者、競選總部、後援會成員，以及25日晚上陪他走完最後1哩路及沿街給他加油與期待的支持者，不要氣餒、不要哭泣，真的是他努力不夠，再次跟大家道歉。

劉建國說，他要向所有雲林縣鄉親鞠躬致歉，會謹記這次的敗選，他輸了，會深刻檢討，未來會更積極、更努力的服務鄉親，也會聽取更多聲音，爭取更多建設，讓雲林更好，這是他不能推卸的責任。

劉建國指出，身為雲林子弟，有責任給故鄉選擇與翻新的機會，期許張麗善縣長能在未來4年改變雲林整個體質，讓雲林更好，也恭喜張麗善縣長。

劉建國說，再次感謝支持者的幫忙，尤其許多好朋友。知道從民進黨徵召他參選雲林縣長開始，這條路很艱辛，一路以來仍然願意傾力相助，也很感謝投票給他的鄉親，真的很感謝，也再次抱歉。

劉建國最後強調，只要是對雲林縣有利的建設，都會積極向中央爭取，更不會有政黨之分，至今也都是如此，相信張縣長也非常清楚，未來他也會秉持這樣的原則，讓雲林更好。