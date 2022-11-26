九合一大選民進黨潰不成軍，全面遭逐出北部、中部，除了高雄外，連過往總是大勝的台南和屏東，竟都是驚險勝選，總統蔡英文也在晚間宣布辭職黨主席負責，但網友看完直播後都不買單，更認為蔡英文唸完稿後直接離開不受訪的行為相當傲慢。

蔡英文26日晚間9點召開記者會，在秘書長林錫耀陪同下，宣布辭職黨主席，為敗選負責，也向選民道歉，表示會虛心接受選舉結果，同時行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但已被她慰留。

但蔡英文在聲明完畢後，隨即轉頭離開現場，留下林錫耀回答記者提問，片段傳到PTT後，八卦版鄉民痛罵蔡英文超級傲慢：「唸完稿就直接閃人耶」、「還是不受訪，沒救了」、「傲慢到不行，剛選完也維持原樣阿」、「怎麼到現在還不敢接受訪問」、「不受訪，看起來根本沒心要檢討啊」、「反正記者提問，她也答不出來吧」、「英粉就最喜歡這種轉頭不甩人的咖」、「說個笑話，謙卑謙卑再謙卑」、「我還要看讀稿機2年嗎」、「念完閃人是我國總統最負責的態度，在那叫什麼」。

截至今天，蔡英文已長達670天不開放媒體聯訪。