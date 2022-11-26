九合一選舉結果26日晚間出爐，國民黨高雄市左楠區議員5席全上，第一高票白喬茵26日晚間表示，感謝民眾的支持，今晚局勢很膠著，在看到陳玫娟議員也上榜後，才鬆了口氣，她覺得這是藍軍整體的勝利；上任後將首推婦幼政策。

白喬茵雖然是首度參選，卻衝到左楠區第一高票，得票數1萬8582票，其他上榜的包含陳麗珍1萬5597票、李眉蓁1萬4572票、李雅芬1萬4281票，陳玫娟1萬2005票。此也印證了國民黨高雄市長候選人柯志恩日前說的左營5席女議員要揮出全壘打。

白喬茵晚間除了感謝民眾的支持外，她說，自己沒有成立競選總部，想以專業訴求營造高雄新聲音，把高雄變成更美好的家園。她不諱言地說，在20位議員候選人搶9席之中，只有她一個是外地人，感謝高雄民眾廣闊的胸襟，願意支持新人。

在今晚開完票之後，白喬茵一度放鬆至腦袋空白。回想在選前的車掃，她擔任麥克風手向民眾請託，宣傳願景。當時有一個商家跑出來，還說她很瘋狂，左楠區都是她的聲音。

白喬茵表示，她身為母親，了解在城市育兒的困難，將首推婦幼政策，讓大家敢生、敢養，像是增加公托、公幼，也將在公有市場內設立兒童遊戲陪玩專區，讓家長可以輕鬆買菜，打造一個更輕鬆的育兒環境。

她還指出，過去高雄市舉辦啤酒節、鹽酥雞節等各項活動有點可惜，這些活動靠市府觀光局就可以做，但卻傾市府的力量去舉辦。白喬茵未來將督促市府把錢花在刀口上，不要辦一堆節日活動，要先顧好老百姓的生活。