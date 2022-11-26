金門縣第8屆縣長選舉結果出爐！以無黨籍回鍋參選的陳福海以23248票大勝力拚連任的楊鎮浯19340 票，讓連2屆金門縣長只當1任的選舉「魔咒」再+1，也成為金門縣長選舉史上首位成功回鍋的縣長；確定當選後，競選總部全場歡聲雷動，還有支持者相擁喜極而泣，陳福海說，從明天開始，將會每一天都努力工作，絕不辜負今天去投票的所有鄉親。

4年前的「浯海大戰」陳福海以801票些微的差距不慎輸給對手楊鎮浯，如今卻以23248票、49.34%的得票率擊敗對手，成功回鍋，也創下金門縣長回鍋參選勝選的紀錄，證明多數金門鄉親對於楊鎮浯4年來的施政已失去信心，民心思變，也應驗了「縣長做1任，換人做做看」的連任魔咒。

「努力您看見、幸福我實現」是陳福海這次的回鍋參選的主軸。陳福海強打搶救縣庫財政，以4年拚回100億為目標，保證縣民福利不縮水、老幼青年都照顧，讓鄉親安心地把金門未來的4年再次交給他。主張培育青年跨海內地創業，擴大金酒在大陸的營運業績；推動金廈大橋，帶動觀光人潮，讓金門邁向國際化也與搶救縣庫目標相呼應。

金門陳氏宗親會的全力力挺，巡迴全縣各村里辦理的座談會讓陳福海的政見傳達到眾多鄉親耳中，也為陳福海贏回不少選民的信心。加上選前李氏宗親會「棄李保楊」的操作，讓很多中間選民反彈支持陳福海，也挹注了不少選票，讓陳福海得以重掌金門縣政。