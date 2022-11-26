九合一大選26日落幕，號稱高雄「章魚哥」的苓雅區正義里，過去在多次投票中，該里的投票結果與全市投票結果都相差不遠，正義里於下午5時許完成開票，開出的比數為，陳其邁61％、柯志恩39％，而高雄全市的比數則為陳其邁58％、柯志恩40％，正義里再度神準預測。

從過去的投票結果來看，2008年總統大選，正義里與高雄市投票結果誤差僅0.12％，2010年5都市長選舉誤差也只有0.54％；2012總統大選誤差則是1.43％，2014年的六都市長選舉誤差雖上升至1.55％，但仍相差不遠。

2018年正義里也成功預測了前市長韓國瑜擊敗陳其邁，在2020年市長補選階段，正義里的同意票數也大幅領先。14年來正義里次次開票都符合選舉結果，且誤差低於百分之2，因此也成為高雄「章魚哥」傳奇。

正義里里長劉銀連接受記者採訪表示，這一切都是巧合而已，沒有怪力亂神，因為正義里里民的結構中，沒有特別偏藍或偏綠，中間選民佔了很大部分，所以也能反映出高雄選民的意向，這都是民主的自然結果。