國民黨高雄市長候選人柯志恩臨危授命參選，雖敗猶榮，她此役蓄積能量，選後將「長住高雄」，未來持續在地方蹲點、深耕，挑戰區域立委或接掌國民黨高雄市黨部主委都有可能，也藉此凝聚藍營士氣，打破國民黨長期為人詬病「始終不經營高雄的原罪」。

「我不是過客，我不是政客，我是一個歸人」這是柯志恩選舉時，最常掛在嘴邊的一句話。身為屏東女兒，她北漂40載，身份多元，從《世界真奇妙》金鐘主持人、大學教授、不分區立委到這次參選高雄市長，人生總是不按劇本走。

柯志恩笑說，黨主席朱立倫是「耽誤我下半生」的男人。她原本大學教授當得好好的，卻被對方找去當不分區立委，事後回鍋校園教書，未料今年又臨時被徵召參選高雄市長，其實真正踏入政壇不過5年時光。

自信心十足的柯志恩初踏高雄參選，但不怯戰，一肩扛起「百年老店」招牌，擔任母雞試圖凝聚藍營團結士氣，雖然知名度不如人、當選機率微乎其微，仍是奮力一搏，最終議員席次雖掉了幾席，但至少「比預期好」，也算得上是稱職母雞。

柯志恩的下一步也備受矚目，是否蹲點再選2026高雄市長？她不把話說死，但已鬆口會「長住在高雄」，還強調自己雖較晚到高雄，但停留時間絕對不會短。她堅定說，選舉只是一時，就算沒選上，未來職業的規畫也會以高雄為主。

柯志恩「留在高雄」的抉擇，也可被視為活棋。選前曾有議員候選人不滿提名爭議，要求市黨部主委許福明下台，更建言由柯接掌兵符，當時柯礙於選戰沒有應允，但未來或有機會入主市黨部，帶領藍軍重返執政。

國民黨自從罷韓後，在高雄的政黨支持度低迷不振，這次柯志恩選得稱不上精彩，票但「輸的少」，也代表大家不討厭柯志恩，若她可成功將自身形象、好感度轉移的話，將有助開拓國民黨的支持群眾，進而擴展政治版圖。

此外，目前高雄8席立委「一片綠油油」，從國民黨前立委黃昭順下台後，藍營再也沒有區域立委，柯志恩也被勸進挑戰區域立委一職，可能在眷村大本營左楠區，或文教、公職人口較多的前新苓選區，藉此讓藍營在高雄立足，累積與綠營抗衡力量。

柯志恩的下一步動見觀瞻，選戰剛結束，或許先靜心沉澱，或是按照她曾說的先深耕NGO（非政府組織），再來好好規畫未來。曾坦承國民黨不夠重視高雄的她，有望撕掉「選後就落跑」的標籤，續留在高雄，扎根經營高雄，繼續與市民一起拚好日子。