高雄市長寶座由陳其邁順利連任，但未來新潮流、湧言會、正國會三大派系勢力消長，牽動2026年高雄市長選戰布局，有意問鼎市長寶座的立委趙天麟、許智傑動作頻頻，立委邱志偉、賴瑞隆、林岱樺同樣被點名是可能人選，也讓2026選戰悄悄開打。不過，為避免2018年黨內初選殺得刀刀見骨的重蹈覆徹，未來4年陳其邁除力拚市政外，還必須扮演「桶箍」角色。

2018年民進黨高雄市長初選陳其邁、趙天麟、林岱樺、立委管碧玲、立委劉世芳殺得你死我活，前市長陳菊為了挺自家子弟兵劉世芳更出書《花媽心內話》惹出極大爭議，劉世芳黯然退選，最終雖由陳其邁壓倒性勝出，奪得民進黨提名，但該次初選造成民進黨嚴重內傷，陳其邁也在大選兵敗韓國瑜，丟掉高雄這片「綠地」。

陳其邁好不容易奪回高雄，如今又成功連任市長寶位，民進黨在高雄的聲勢更加穩固，而2026年誰來接班成為熱門話題，其實接班之爭早已悄悄開打，湧言會趙天麟2年前順利拿下民進黨高雄市黨部主委，近年來在地方培養出許多子弟兵，擴張個人版圖，劍指2026年高雄市長大位。

但趙天麟在高市議員初選期間，遭新系人馬多次抗議「黨務不公」，私心獨厚湧言會自家小將。因此，新系人馬許智傑就曾放話要挑戰趙天麟，競選下屆主委，這也被外界視為是2026市長接班前哨戰，但最終在陳其邁協調下，趙、許2人雙雙退選，黨部主委一職由許智傑胞弟許智善接任。

許智傑曾任鳳山市長在地經營有成，且承接前市長陳菊留下的在地資源，在此次議員選戰當中，除了全力相挺「本命區」黨內提名的候選人，更跨區輔選，想要爭奪2026年接班人的意味濃厚。

新系除了許智傑外，賴瑞隆、邱志偉也是可能人選，賴瑞隆曾任陳菊時代的市府新聞局長及海洋局長，更是現任中評會主委，據傳，新系有意栽培賴瑞隆，希望透過黨職歷練，增加2026高雄市長出線機會；邱志偉在地經營扎實，也曾任菊市府民政局長，與賴瑞隆相同，首次參選立委就成功勝選，在地方上也傳聞他有意爭取2026市長大位。

此外，原為孤鳥的林岱樺雖然在2018年初選民調輸給陳其邁、趙天麟，但她在地方的實力厚實，再加上她已正式加入正國會運作，2026競爭市長大位的實力也不容小覷。

有意接班2026的人選眾多，除了新潮流、湧言會、正國會三大派系之間的鬥爭，新系內部廝殺可能也是一場腥風血雨，陳其邁為了避免2018初選鬥爭造成黨內分裂的事件重蹈覆轍，他必須扮演「桶箍」角色，整合黨內戰力，炮口一致對外。而陳其邁上任後強調不分黨派拚市政，過程中也不斷彌平藍綠、派系鬥爭，相信最後與他理念相近的人，會獲得支持成為最佳接班人選。