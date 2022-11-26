「袋鼠軍團」澳洲在本屆世界盃落入由法國、丹麥坐鎮的B組，尤其首戰1比4慘敗「高盧雄雞」後，沒有多少人看好他們能突圍成功，不過26日第2戰面對戰力也不算特別亮眼的突尼西亞，澳洲藉著杜克（Mitchell Duke）後頂頭槌破門成功，成功死守1顆進球領先，澳洲最終成功拿下本屆世界盃首個3分積分，也是睽違12年後再度奪下勝利。

首戰無法用勝利作為結尾，對於2支想要搶到16強門票球隊來說，這是一場不能畏縮的對決，突尼西亞球迷知道這一戰非常重要，成群結隊的湧入現場，讓觀眾席上呈現一片汪洋「紅海」，但澳洲無懼突尼西亞龐大加油團優勢，搶先打破了0比0僵局，杜克（Mitchell Duke）利用古德溫（Craig Goodwin）打在對手身上的傳中球，以後頂甩入對角破門得手。杜克目前效力日本J2聯賽岡山綠雉，也是本屆世界盃首顆由次級聯賽球員射入的進球。

儘管突尼西亞攻勢不斷，卻一次次地錯過進球機會，讓澳洲在驚滔駭浪中全取3分，原本墊底的「袋鼠軍團」也靠著這場勝利，保住了晉級淘汰賽的希望。

澳洲隊史6度擠身世界盃正賽，拿下3勝、4平、11負的戰績，前2勝分別是2006年小組賽3比1擊敗日本，以及2010年同樣在小組賽對陣塞爾維亞以2比1勝出，因此澳洲是時隔12年之後，再度取得世界盃勝利。