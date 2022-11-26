多年以來專利申請數量一直高居首位的中國，現在專利申請的品質也逐步提高，最近世界知識產權組織（WIPO）發布報告指出，中國的有效專利數量已經超過美國，躍升為世界第一。

據《快科技》報導，專利數量是衡量一個國家科技水平的重要指標，這幾年中國內的專利申請量一直是世界第一，如今質量也在提升。據世界知識產權組織最近發佈的報告顯示，儘管世界經濟受到了疫情的影響，但是各國的知識產權申請仍然強勁，2021年創造了新紀錄。

該報告指出，2021年世界各地的創新者提交了340萬件專利申請，同比增長3.6%，亞洲各主管局受理的申請量占全世界總申請量的67.6%，其中中國（+5.5%）、韓國（+2.5%）和印度（+5.5%）是增長的主要動力。

報導說，在這340萬件專利申請中，大陸國家知識產權局在2021年受理了159萬件專利申請，這一數量與排名第2至第13的12個主管局的總和相近，遙遙領先其他國家。之後是美國的59.1萬件、日本的28.9萬件、韓國的23.8萬件及歐洲的18.9萬件，這5大地區貢獻了全球85.1%的專利申請。

除了總數第一，中國這次在有效專利數上也實現了突破，WIPO認定的2021全球有效專利數是1650萬件，同比增長了4.2%。其中，中國的有效專利數量達到360萬件，超過美國成為2021年有效專利數量最多的管轄區域，排在中國之後的是美國（330萬件）、日本（200萬件）、韓國（120萬件）和德國（877,763件）。