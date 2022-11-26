屏東縣長選舉結果出爐，一如外界預料由披掛綠旗的周春米成功勝出，成為屏東自治史上首位女縣長，而強力輔選的屏東縣長潘孟安，卸下職位後要何去何從？至今本人仍未鬆口給出答案，不過可以想見的是，副總統賴清德在哪？潘也一定不會缺席。

近幾年多次蟬連各家民調施政滿意度五星的潘孟安，8年執政有口皆碑，2019台灣燈會從不被外界看好的國境之南，突破交通不便困境，短短17天活動，吸引超過1339萬人次入園，被譽為史上最美燈會，也讓我屏東我驕傲成為震天響口號。

疫情期間，屏東面對傳染力極高的Delta變種病毒侵襲，潘團隊的行政魄力與高執行力，成功將病毒阻絕於枋山及枋寮兩鄉，被外界視為不可能的任務，吸引外媒爭相採訪，一舉登上國際版面。

這幾年執政成績讓潘孟安在黨內地位跟著水漲船高，順勢成為民進黨最耀眼的政治明星之一，如今選後動向如何？牽動全黨布局。

潘孟安任內多有傳聞，他都以四兩撥千斤強調，「不要再為我找工作！」在忙於縣政當下，只想把事做好；再不然就是雲淡風清透露，退休後的夢想就是當個旅遊文學作家，返鄉種芒果好像也不錯。

最近一次在議會殿堂鬆口，曾起心動念想選立委，不過隨即又改口說，其實還是想要休息，畢竟政治生涯從基層鄉代做起、至今已整整29年，需要休息一下。

不過以潘孟安長期尊賴的姿態，外界一致認為，輔佐賴清德順利選上2024，成為他眼前唯一且最重要的目標。

賴清德與蔡英文總統進行黨內初選時，潘孟安是少見挺賴挺得非常明顯的黨內人士，從情義相挺的車隊掃街，加上真情流露的擁抱，兄弟情誼溢於言表。

外界猜測潘選後可能入閣，再怎麼樣都至少有部長等級以上位子，不過也有人認為，一旦入閣，身分就被牽制，想要介入黨內初選機制，難以施展拳腳。若爭取立委不分區，展望立法院長大位，恐怕也會牽動派系競爭，屆時就怕傷了和氣。

擅長組織整合及選舉操盤的潘孟安，絕對是賴清德登上2024相當倚賴且重要的左右手之一，潘的下一步目前仍舊撲朔迷離，幾套劇本或許本人及幕僚都已事先盤算過，只差最後掀開底牌，不過可以確定的是，未來動向絕對都跟賴緊緊繫在一起。