日本學者小笠原欣幸日前針對台灣此次九合一選舉做出預測，認為民進黨僅能拿下5個縣市首長，結果完全命中。而前立委郭正亮在選前也預測，民進黨只會贏得4+1席縣市首長，亦即嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及澎湖縣，席次和小笠原欣幸相同。

前立委郭正亮昨（25）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》即預測，台北市蔣萬安會當選，桃園市看好張善政，新竹市高虹安會當選，基隆市原本不敢判斷，但是到選前一天，仍預測由謝國樑會勝出。

至於民進黨會勝選的縣市，郭正亮23日在《下班瀚你聊》的直播節目也預測，僅剩下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及澎湖縣。

日本學者小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）曾在臉書發文預估22縣市長選舉：民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1。而今日九合一選舉結果出爐，幾個關鍵選區包含台北市蔣萬安、基隆市謝國樑、桃園市張善政、新竹市高虹安、台中市盧秀燕、苗栗縣鍾東錦，小笠原的預測全數命中。