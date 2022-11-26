銀赫（左）跟圭賢的爸爸曾一起來台看Super Junior演唱會。（超級圓頂提供）

利特在演唱會尾聲突然眼眶紅。（羅永銘攝）

韓流帝王「Super Junior」暌違3年25日起連續3天在台北小巨蛋舉辦演唱會，今（26日）是演唱會第2天，到了活動尾聲時，利特突然眼眶泛紅，感性地說：「聽說在心中有回憶的鏡子，有時候感到寂寞、孤單把它拿出來看，就會感到幸福，我在台灣有很多回憶的鏡子。」並指向樓上包廂的位子，「每次演出時，都會很注意到那邊的座位，好像在韓國也是，那個影片得到很大的回應，成員的父母親都會坐在那邊觀賞演出。」

事實上，Super Junior出道17年成員關係緊密，就連父母間也都非常要好，2014年Super Show 6台灣場時，銀赫爸爸與圭賢爸爸還曾飛來台灣欣賞，一起在小巨蛋包廂熱舞，不過銀赫爸今年8月時意外身亡，當時Super Junior正準備前往馬尼拉開演唱會，當時他們也緊急取消演出，並和粉絲道歉。利特在今演唱會提及當時的場景，他感性說：「我們真的希望跟大家一起永遠一輩子，大家都感到幸福，大家不要忘記今天的此刻。」

站在一旁的銀赫則一直低頭不語，不過最後他也提到：「每次我們來台灣都會得到很大的力量，明天大家也準備好了吧！或許有些粉絲明天沒辦法來，我們在Super Show 10相見。」始源則故意用英文發表感想，不忘稱讚：「台灣是世界上最可愛、最不可思議的E.L.F.。」圭賢也說，每次他們去海外時，成員都會聊到台灣，心中懷抱著滿滿對粉絲的感謝，「今天也這樣為我們應援，你們是我的驕傲，謝謝你們。」

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