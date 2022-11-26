孝順的楊繡惠（左）明年4月將帶爸媽到日本合掌村旅遊。（摘自臉書）

楊繡惠從小和89歲的爸爸阿西感情深厚，她今（26日）凌晨突然發文寫下，「昨天我爸的襪子鞋子是我幫他穿的，我希望明天爸的腳可以舒服一點，如果可以替你痛，我願意。」令粉絲們看了相當擔心。她今受訪時表示爸爸身體狀況OK，但腳踝舊疾只要變天就很疼痛，「連醫生都不建議開刀，只能靠吃止痛藥。」

楊繡惠透露爸爸腳傷原因，表示當時剛開放大陸觀光，帶爸媽去玩2個禮拜，因爸爸是扁平足，旅遊途中不慎跌倒，雖然在當地花了100元美金，找很厲害的師父把腳喬好，腳踝消腫後雖然可以行走，卻成了病因，現在只要一變天，爸爸的腳就會疼痛，她形容「因為沒有軟骨筋肉，骨頭磨骨頭很痛」。

楊繡惠說昨天因為爸爸痛到無法穿襪子，她跪在地上替他穿襪子，看著爸爸很痛，她看了很心疼，才有感而發發文，並提到現在一家人住的是樓中樓，老人家爬樓梯較不方便，希望在爸媽有生之年能換房，加上自己喜歡種花種草，正在物色1樓有庭院的房子，不過地點仍希望在三重，「因為老人家還是喜歡有老鄰居。」

孝順的她也預定明年4月帶爸媽到日本合掌村旅遊，屆時會準備2台輪椅，兩老若走不動可以坐著觀光，現在則請爸媽多吃牛筋補筋骨。