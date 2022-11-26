九合一大選開票結果今（26）日晚間揭曉，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的桃園市、新竹市也丟掉，甚至連外界原預期很穩的台南市、屏東縣都算驚險過關，讓綠粉嚇出一身冷汗。民進黨黨主席蔡英文也召開記者會表示，她將辭去黨主席一職。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就指出，「新北輸的人有可能當行政院長，然後蔡英文一定會下台」。

新北市長侯友宜連任成功，大贏民進黨新北市長候選人林佳龍約40萬票。林佳龍今晚7時45分抵達板橋競總發表敗選感言，林佳龍除了感謝支持者給他鼓勵，也鞠躬致歉，他表示，新北市創下投票率歷史新低，這是警訊，民進黨應該更謙虛傾聽人民的聲音，要深切檢討反省，再出發。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中表示，民進黨新北市長候選人林佳龍輸給國民黨的侯友宜之後，「很有可能接任當上行政院長」，吳子嘉坦言，「民進黨輸了之後，中央黨部一定會開記者會，然後蔡英文一定會下台，台灣政壇的地震，從今天晚上開始，民進黨大敗之後內部就開始鬥、清算，而賴清德最有可能接任民進黨黨主席」。