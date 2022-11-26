國民黨九合一選舉勝選，黨文傳會主委洪孟楷表示，這次選舉結果，就是人民告訴執政黨，當治安敗壞、網軍橫行、疫情失控，國人就會用選票淘汰；蔡英文總統任期到2024年5月20日，若不知回頭是岸，只會離人民越來越遠。
洪孟楷說，蔡英文總統及行政團隊手握權力要為人民帶來好日子，而不是濫用權利為自己的政黨服務跟選舉。
但洪孟楷也提醒黨內，不要認為2022贏、2024就勝券在握，如果不能團結一心，重蹈覆轍的話，就不值得選民給予託付；選舉結束後是承擔重責的開始，勇於承擔才能夠持續獲得人民信任；台灣、中華民國一定要贏，這才是最關鍵的事。
洪孟楷也提到，國民黨接下來還有3周後的嘉義市長選舉，以及台北市立委第三選區、南投縣立委補選，藍綠都應推出令人讚賞、耳目一新、能承擔重責人選，若還是派系妥協，只會令人民失望，也不是真正有決心改革反省。
洪孟楷說，1218嘉義市長選戰絕對不是比誰的奧步多、誰比較會選舉，而是比誰能夠帶給民眾好日子跟生活，民進黨別想全黨打一人，太超過只會讓民眾反彈力道更大。
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