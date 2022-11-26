18歲公民權修憲案未過 國民黨：遺憾但尊重國人公投結果 22:192022/11/26 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18歲公民權修憲案金舉辦公民複決投票，最後結果並未過關。國民黨晚間重申，堅定支持、贊成的立場沒從來沒改變，對最後修憲案未獲通過，國民黨感到遺憾但尊重全體國人投票的結果。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18歲公民權修憲案金舉辦公民複決投票，最後結果並未過關。國民黨晚間重申，堅定支持、贊成的立場沒從來沒改變，對最後修憲案未獲通過，國民黨感到遺憾但尊重全體國人投票的結果。 中市民眾指沒領到公投票 選委會：將主動提醒 九合一選舉登場 柯文哲現身投票喊「不緊張」 2個兒子陪投票 林姿妙笑稱：平常心選舉都一樣 #國民黨 #18 #公民權 #修憲 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 九合一選舉登場 蘆洲警動員712人維護投票秩序 11:172022/11/26 社會 蔡英文到秀朗國小投票 30公尺外發表 2分鐘談話「沒受訪」 10:222022/11/26 政治 各陣營市長候選人 呼籲：民眾踴躍投票 11:592022/11/26 政治 18歲公民權修憲失敗 台少盟：世代同行、繼續前進 21:162022/11/26 政治 九合一選舉投票日登場 陳其邁：希望大家踴躍投票 09:542022/11/26 政治 緊盯九合一開票 林濁水嚇壞喊出這1字 18:332022/11/26 政治 九合一縣市長當選名單一次看 戰績出爐民進黨快滅頂 21:062022/11/26 政治 國民黨九合一勝選 趙少康：蘇貞昌應請辭閣揆負起政治責任 22:052022/11/26 政治 南市議員當選名單出爐 民進黨28席、國民黨15席 22:002022/11/26 政治 外媒評藍營九合一大勝 郭正亮發現一件怪事：匪夷所思 20:302022/11/26 政治 九合一選戰多起反映未發公投票 選委會：依選務作業辦理 15:152022/11/26 政治 朱立倫桃園八德投票 呼籲民眾出來投票 11:202022/11/26 政治 馬英九早起投票 稱讚動線規劃：很好 11:192022/11/26 政治 九合一選舉今日開投！中市投票所8時未到出現人潮排隊、秩序良好 12:422022/11/26 政治 解讀民進黨重挫 外媒：蔡英文選前「這項賭注」宣告失敗 21:372022/11/26 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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