台東縣長選舉結果出爐，由國民黨提名的饒慶鈴拿下 ，得票數略高於2018年，而民進黨徵召的劉櫂豪6度敗選，外界認為，台東政治版圖藍大於綠，饒慶鈴有執政優勢，任內沒有重大缺失，施政成績獲肯定，加上選前有馬英九、趙少康、韓國瑜等大咖站台，鞏固藍營基本盤，順利連任並不意外。

台東縣長選舉結果不出外界所料，饒慶鈴順利「連莊」，劉櫂豪6度「摃龜」，饒慶鈴在2018年與劉首次對決，拿下7萬多票，得票率59.05％，大贏對手2萬多票，為史上最高，這次得票數更上層樓，可見過去4年來施政成績受肯定。

2020年總統大選，民進黨在全國22縣市有16個贏過國民黨，但在台東也僅拿到38.12％的選票，地方政壇人士認為，國民黨在台東基本盤為6成到6成5，對於民進黨而言是撼不動的藍天，尤其是選票比例約佔36％的原住民選票，更是藍營鐵票，也是饒慶鈴致勝的重要關鍵。

回顧饒慶鈴政壇之路，雖然是「政二代」，但是自從政以來，就擺脫「靠爸族」形象，每段路都自己舖陳，屬於非典型政二代，2018年開票之夜，她哽咽說「史上最弱的候選人，贏了史上最多的票」，4年後再度連任成功，她一直是認為該做的事就要做，沒有過多包袱。

而民進黨提名的劉櫂豪在歷屆縣長選舉中，2005年4萬173票，得票率38.3％；2006年縣長補選1萬9228票，得票率28.4％；2009年5萬802票，得票率47.4％，與對手黃健庭差距縮短到5552票 ；2014年5萬3860票，得票率45.59％；2018年4萬4264票，得票率37.03％，輸了2萬6313票，為史上輸得最多的1次。

劉櫂豪除了縣長選舉曾拿下逾4成選票外，3次立委選舉，選票也都逾4成，也就是說，民進黨內只有劉櫂豪能讓國民黨逾6成的選票鬆動，也因此縣長、立委選舉，民進黨戰將都非劉櫂豪莫屬。

但是劉櫂豪6度參選頗受外界質疑，黨內也有不滿的聲音，並由同黨的賴坤成開出第一槍，這次落選後如果仍執意角逐2024年立委，勢必會引發已表態參選立委的賴坤成更強烈反彈，如果賴脫黨參選，台東綠營勢必走向分裂危機。