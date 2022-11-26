台中市第7選區（南屯）議員選舉激戰，7人參選應選4人，時代力量吳佩芸2018年時以9票之差落選，這屆捲土重來，以17.94％得票率第三名當選，朱暖英及何文海前兩名當選，而4連霸議員張耀中則以不到1000票之差輸給議員劉士州，未能連任。

吳佩芸今天晚上宣布當選時表示，2018年雖以9票的差距落選，但這4年來，他們持續以新世代的理念價值大聲向社會提出各種進步、改革訴求，雖曾歷各種挫折，但堅持不懈的精神讓他們最終一同走到了勝選的時刻。

吳佩芸說，「只問是非，更問公平正義」、「強力監督，打擊不公不義」是他從政的初衷與理念，未來也不會改變，可以跟大家保證，會一直與市民朋友站在一起，為公平正義持續打拼。

吳佩芸也謝謝她的競選團隊並表示，小民參選的路上非常辛苦，謝謝夥伴們陪她走過每一個辛苦時刻，謝謝時代力量台中黨部的夥伴，也謝謝所有選戰與監票志工，未來改革的火光會越燃越旺，必定將大家期盼的強力監督力量帶入台中市議會，無畏無懼，勇往直前。