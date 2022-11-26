新北中信特攻籃球隊26日作客高雄全家海神。賽前海神於主場頒發T1元年冠軍戒指，氣勢高昂企圖心濃厚的宣示要拿下主場本季首勝。比賽上半場特攻一路緊咬比分，以6分差進入半場休息。但在第三節高雄全家海神單節打出27比13，完全澆熄了特攻反撲的氣焰，且守不住海神進攻頭號箭頭布銳克曼，在他全場繳出24分、5籃板與7助攻，超過5成的三分球命中率，終場特攻以81比105吞下客場2連敗。

一開賽就展開肉搏戰，雙方頻頻在禁區製造犯規，高雄全家海神布銳克曼在第一節三分球3投3中，百分百的命中率，並穿針引線帶領球隊能裡能外，將比分一度拉開至16分差。不過中信特攻也是有備而來，靠著團隊三分球攻勢一路緊咬比分。比賽關鍵出現在第三節，中信特攻團隊無法突破海神隊嚴防，單節更出現8次失誤，遭到海神隊打出27比13，進攻當機且無法有效限制海神隊的攻勢，讓比賽陷入大幅差距，也種下本場比賽敗果。

中信特攻總教練李逸驊點出球隊全場防守壓迫不夠侵略，雖然上半場比分能夠緊咬，但來到第三節，球員心態鬆懈，比分拉開達雙位數時，球員情緒浮躁，造成攻防節奏混亂是輸球的主因。李逸驊表示，「球隊不可能一直都處於連勝狀態，連續兩周的敗仗也讓我們回去更要檢討與修正。今天下半場球隊攻防節奏亂，球隊除了韋翰，其實缺少能夠穩定軍心的角色，年輕球員表現大起大落，回去必須要加強投籃穩定度以及基本動作的訓練，賽季才有機會保持競爭力到季後賽。」

中信特攻「黑豹」阿巴西，今天受到海神隊嚴防只拿下17分，賽後表示，「自己一開始命中率不佳，面對海神隊嚴防，我們的戰術也沒辦法落實執行，比賽到了下半場鬆懈很多，在第三節被海神隊一波流，是導致輸球的主因。」

至於主力洋將艾德的背部傷勢，李逸驊説：「艾德因傷勢沒辦法協助在禁區與庫薩斯推擠，今天海神隊戰術執行不但能夠把球送進禁區攻擊，面對我們包夾防守，也能夠將球傳到弱邊的射手，有裡有外的攻擊也讓我們在防守上吃盡苦頭。」