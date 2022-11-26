民進黨提名的陳光復20多年來，在澎湖的大小選戰中輸多勝少，但這次有效運用三腳督的有利情勢，讓兩位出身藍軍的賴峰偉、葉竹林「網內互打」，加上陳光復大打福利牌、中央執政牌的策略奏效，成功吸引到年長者的選票，上演一場驚心動魄的王子復仇記，一舉扳倒有執政優勢的賴峰偉。

雖然澎湖政治版圖藍大於綠，但這次縣長選舉陳光復得利於藍軍分裂，選戰一開鑼就形成「三腳督」的局面，加上立委楊曜在背後運籌帷幄，中央上至蔡英文總統、蘇貞昌院長，還有許多部會首長來澎資源挹注、積極輔選，充分展現出綠營團結的氣勢，不過陳光復回鍋縣長之後，還是要面對議會「藍大於綠」的壓力，以政治智慧化解才是。

國民黨賴峰偉在1997年以44歲的壯年，初次投入選舉就當選澎湖縣長，他本人參選公職從未嘗過敗績，意志力異常堅韌的賴峰偉，在68歲高齡宣布爭取連任，首先遭到同黨同志陳雙全挑戰，系出藍營的馬公市長葉竹林用無黨籍身分自行參選，賴在腹背受敵情況之下，又遭遇無籍船筏、重光媽祖園區、地下停車場的執政包袱影響，造成基層漁民的巨大反彈，選票急速流失。

賴峰偉雖然對澎湖的未來充滿使命感，但是現實面就是無法有效整合藍營的分裂勢力，在三腳督的操作之下，讓護住基本盤的陳光復拿下縣長寶座。已經68歲的賴峰偉說他將會退休，當一介平民含貽弄孫去了。

陳光復本屆成功拿下縣長寶座，上演甜蜜的王子復仇記，陳的得票數雖略高於2018年，而國民黨賴峰偉的得票也不低，葉竹林扮演X因子，造成裂解國民黨的結果，未來葉是否會與陳光復合作，成為觀察的重點。至於澎湖藍大於綠的政治版圖，是否會因此重新洗牌，將會是一項發展指標。