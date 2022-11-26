有1名買菜阿嬤走在斑馬線上，有輛貨車疑似未注意未禮讓，導致阿嬤嚇到狂退數公尺跌傷。

開車上路沒戴眼睛？有名貨車駕駛行經桃園市桃園區和平路上，欲在路口左轉時，疑似未注意也未禮讓斑馬線上的1名阿嬤，嚇得阿嬤直往後狂退，跌倒在一旁的三角錐上，造成手腳扭跌傷，腳上的鞋子也掉落一旁，警方獲報到場後，先協助將阿嬤送醫救治，小貨車駕駛經酒測值為零，後續肇責有待調查釐清。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段34秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市桃園區和平路上，有輛貨車在路口欲左轉，正好有名阿嬤剛買完菜走在斑馬線上，貨車駕駛疑似未注意斑馬線上有未買菜阿嬤經過，快撞到阿嬤後駕駛緊急煞停，而阿嬤也受到驚嚇，整個人往後狂退，倒在一旁工地外的三角錐上，阿嬤腳上的鞋子也掉落一旁。

影片一出，網友大罵「老人家，有可能是被嚇到然後站不穩了」、「阿嬤就在過馬路了，幾乎要壓到斑馬線才煞車，司機是真的沒帶眼睛出門」、「很明顯是嚇到重心不穩啊」、「車主的車速，看來就不想讓行人阿」、「很明顯，車主問題」、「好險老人家沒有往後倒撞到頭」。

據了解，林姓男子駕駛小貨車在路口未禮讓72歲羅姓阿嬤，導致阿嬤跌在路旁，造成手腳扭跌傷，警獲報抵達現場，協助傷者送醫，林男酒測值為零，詳細肇責有待調查釐清。