今年九合一選舉，連江縣長寶座三搶一，國民黨再度上演同黨操戈，國民黨王忠銘勝出。地方人士透露，馬祖宗親家族力量扮演關鍵角色，王忠銘又有現任縣長劉增應、立委陳雪生加持力挺，順利入主成為縣府新主人。

連江縣4鄉5島，歷經近40年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，縣長劉增應兩任屆滿，民意支持度高，選前即有意交棒給王忠銘，他與王忠銘是高中同學，大學畢業後一起返鄉打拚、交情深厚，如今順利交棒，預料縣府人事不會有大幅度改組，機場擴建、馬祖酒廠擴廠、馬祖大橋（南北竿大橋）等重要建設都將持續推動。

王忠銘、曹爾元都有不同家族力挺，但又同屬國民黨，國民黨主席朱立倫赴馬祖站台時，同時替兩人輔選，看得出藍營一點都不擔心有分裂落選的危機。地方人士透露，馬祖4鄉5島，人口少所以相對團結，對於同黨競爭，大家早已司空見慣，但投票時常取決於同宗、同姓、同村、同廟甚至於同學等因素。

再者，馬祖人口外流嚴重，不少鄉親旅居桃園一帶，今年除了馬祖主戰場外，候選人們同樣都把戰線延伸至台灣本島，王忠銘、曹爾元等都不約而同來台灣搶票，馬祖人口約萬餘人，每一票都至關重要。

地方人士也分析，王忠銘順利接棒，代表著陳雪生、劉增應獲勝，儘管曹爾元敗選，但他的宗親家族勢力仍不容小覷，曹爾元家族成員，未來亦可能成為縣府內閣成員之一。

值得觀察，蔡英文總統在2020年選舉時，在全國及許多選區都創下史上最高總統得票紀錄，連江縣就是其中之一，蔡總統拿下1226票、得票率19％，成為首位在馬祖得票破千的民進黨候選人。

民進黨派出李問角逐縣長，他年僅33歲，4年前即參選過連江縣立委敗北，當時獲得706票，得票率占11.19％，今年仍落敗。

地方人士則透露，李問敗選，是因為縣市首長屬地方型選舉，家族宗親扮演關鍵角色，候選人可能是自己的親戚、同學等，「親上加親，當然要投自己人！」李問並非馬祖人，自然在地方型選舉難衝高得票數，不過民進黨已蠶食鯨吞將勢力伸入馬祖，馬祖不再如同以往鐵石般的深藍。