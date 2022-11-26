九合一大選開票結果今（26）日晚間揭曉，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的桃園市、新竹市也丟掉，甚至連外界原預期很穩的台南市，屏東縣都算驚險過關，讓綠粉嚇出一身冷汗。民進黨黨主席蔡英文召開記者會表示，她將辭去黨主席一職。前立委沈富雄今日就表示，「陳時中和蔡英文是導致民進黨大敗的元兇」。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我覺得陳時中其實到這個時刻，我很同情他，這是集很多人的錯誤所形成的」，沈富雄坦言，「當然最大的錯誤還是他自己」，因為陳時中前半段的防疫成績，讓他走路有風，好像坐在神壇上無所不能，但他其實不了解，他從來沒有選過民選的官員，所以他一下來就知道死了，沒那麼簡單。

沈富雄更接著說，第二個要負很大責任的是蔡英文，因為蔡英文所有的提名權力一把抓，尤其是北部，每一個都是她要的人，「而且蔡英文判斷，用陳時中防疫指揮官的氣勢，來選台北市是有可能的，這也是她的誤判」。沈富雄最後說，「因為其實蔡英文在這方面的執著，也代表民進黨大幅慘敗的元兇之一，陳時中是最大的破口，而陳時中的失敗是帶動全國的失敗，不只有台北的失敗」。