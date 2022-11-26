九合一選舉落幕，台北市議員第四選區，民進黨台北市議員王世堅以第一高票當選，他在臉書表達謝意，迅速獲得1.2萬人齊按讚！

王世堅表示，「深深謝謝大家的支持與肯定，阿堅一定會全心全意的服務，高品質的問政，強而有力的監督，來報答選民對我的栽培與支持。」

網友也紛紛留言表達恭喜之意，「恭喜台北真男人 」、「側翼全部安靜了」、「恭喜堅哥高票當選」、「有你是台灣人的福氣」！

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