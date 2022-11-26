九合一大選結果，民進黨慘敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文宣布辭去主席一職。孫文學校校長張亞中認為，蔡英文辭去黨主席職位，黨內的影響力會減弱，對副總統賴清德角逐2024總統大位會是利多。

針對這次選戰，張亞中今（26日）在《中時新聞網》直播節目中分析表示，這次對民進黨來講，比較大的隱憂是年輕人好像開始背離了民進黨，像台大、政大一些返鄉專車，後來都取消了，民進黨擔心返鄉專車回到中南部，會投給國民黨、民眾黨。

張亞中指出，九合一大選是一個地方性選舉，一般民眾可能更在乎哪一個人可以為他們做更多的服務，操作「兩岸關係牌」特別不容易。今年8月，美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京對台進行軍事演習，飛機已經越過海峽中線，對周邊進行半封鎖演習，蔡英文完全束手無策。

張亞中更指出，疫情問題對年輕人是一個非常大的挫折，每個人的家庭都因為這事受到傷害。加上民進黨又在討論要開始徵兵、延長兵役時間，讓民進黨打「抗中保台牌」時，受到一些大的阻力。

張亞中也點出，對副總統賴清德來講，則是一個絕佳的機會。賴清德在很多造勢場合，受到歡迎的掌聲比蔡英文更多，包括很多候選人願意跟賴清德合照，如果以鐘擺效應來講，反而對賴清德未來角逐2024總統大選可能是利多，國民黨要引以為鑑。

張亞中認為，國民黨如果以為這次是國民黨的獲勝，就犯了判斷上的錯誤，這是因為民進黨的錯誤連連，包括選戰策略錯誤，越打到後面，聲勢越低，還有竟然把新竹當重點，台北、桃園應是重點，當媒體的火力都集中在新竹，反而讓台北、桃園主軸偏掉。