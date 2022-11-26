高學歷真的代表能有比較好的出路嗎？一名對未來迷惘的男網友表示，自己的學歷只有高中畢業，工作是月領26K的作業員，好奇「現在沒有學歷的人，都在做什麼？」貼文曝光後，有不少網友分享經驗，其中有一名大學沒畢業的網友做了12年黑手，如今是一間工廠的老闆，每月淨賺至少300萬元，還娶了波蘭籍的妻子，育有3名孩子。

這名26歲的男網友在論壇《Dcard》發文表示，自己大學讀到一半就休學，學歷只有高中畢業，目前是作業員，每個月薪水僅有26K，認為薪水比較高的行業，至少要有大學或是研究所的學歷，反觀自己沒學歷，求職時只能選擇作業員、餐飲業、服務業等工作，無奈「不知道從何開始努力」，因此他向網友請益，「沒大學學歷的各位都在做什麼呢？」

貼文曝光後，引來不少網友回應，「我弟去考甲級電匠，做了6年的水電學徒，現在自己出來創業，年薪已破百了」、「我表弟26歲國中畢業，現在是大車司機，每個月至少6萬，有時甚至破10萬，有老婆有小孩，有房有車」、「中鋼技術員同事，沒念大學照樣百萬年薪做到65歲，打趴台政文組碩士」。

值得關注的是，留言串中有一名網友分享經驗，透露自己大學讀了一年後，就放棄學業去工廠當黑手做車床加工，一晃眼12年過去，他不僅開了一間有20名員工的工廠，還買房、買車，娶了來自波蘭的妻子，育有3名幼子，「當時也沒人看好我，拚下去就對了」。這名網友表示，他的國中同學從清華大學畢業後進入科技業，年薪一年不到300萬元，「我一個月淨利就差不多這樣了，不是學歷高就一定贏」。