九合一選舉落幕，順利爭取4連霸的台南市第11選區（永康區）國民黨市議員林燕祝，拿下1萬8948票，高居台南市議員第一高票。她謙稱，這代表承擔更大的責任，非常感謝永康鄉親支持，她會更加努力為鄉親服務與打拚。

林燕祝去年發現罹患乳癌，經歷3度開刀及治療的漫長1年8個月過程，然而，團隊仍維持365天服務不間斷，她說，除了感謝鄉親用選票支持她，團隊不辭辛勞的付出也是關鍵，才能共同成就她拿下全市最高票。

林燕祝於2018年選舉中拿下1萬9628票，當年全市最高票為今年代表國民黨參選台南市長的謝龍介，拿下2萬3893票。今年因整體投票率低，全市最高票為1萬8948票，第2高票則為無黨籍議長、安南區市議員郭信良1萬8922票。

林燕祝得知自己是全市最高票，相當驚喜但也有感而發說，非常感謝永康鄉親對她的肯定，一直以來，團隊的服務不僅限於永康區，很多其他轄區的鄉親都會主動來找她服務，也因服務有口皆碑，很多鄉親會請永康的親友投她一票。

她也說，由於本屆永康新人多，加上去年因生病關係，各種「穩凍蒜」耳語或指她民調第一，個人得票多到可以分票等消息紛傳，選前，她幾乎每天從早到晚跑市場爭取支持，很多鄉親都對她說，「妳要照顧身體，不要這麼辛苦」，讓她很感動。她強調，鄉親的支持點滴在心頭，未來會更加努力，爭取鄉親福祉。