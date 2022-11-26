一年最繁忙的年終購物季已經開跑！市調機構Adobe Analytics指出，今年美國民眾無視沉重通膨壓力，網購買氣仍舊高燒不退，也推升黑色星期五線上銷售預料將衝破90億美元，創下新高。不過在實體銷售方面，受到氣候不佳影響，紐約、芝加哥、洛杉磯等城市商店人潮則是稀稀落落。

根據Adobe的初估指出，今年黑五網購銷售預料將達90億到92億美元間，比去年同期略增1％。到美東時間25日下午6點，民眾網購金額預估已達72.8億美元。

該機構主要是透過取得美國前100家電商平台的逾8成購物數據，來衡量年終購物季的消費情況。

Adobe分析師潘雅（Vivek Pandya）認為，電商需求強勁，推升黑五網購金額將首度超過90億美元大關。

他還補充，由於線上消費動能將持續整個周末，預估從感恩節到網購星期一的5天期間，網購金額將可升高到348億美元，比去年同期增加2.8％。

此外愈來愈多民眾利用手機下單購物。Adobe 推估，今年黑五手機購物對網購消費額的貢獻比重達到53％，至於感恩節當天的手機購物貢獻比重更達55％。

受到疫情逐漸淡去，美國全國零售聯盟表示，約有1.66億人計畫在感恩節到網購星期一等期間進行採購。不過受到氣候不佳影響，黑五當天的商店人潮不如以往擁擠。

調查顯示，今年最受消費者青睞的產品還是蘋果相關產品，許多民眾想趁此時買進蘋果最新款高階iPhone，然而卻發現一機難求，凸顯中國封控對蘋果手機產能造成重大衝擊。此外智慧喇叭、電視機、咖啡機與遊戲機等買氣也相當熱絡。

由於網路與實體零售業者相繼祭出各項優惠折扣，企圖吸引為通膨所苦的消費者趁機大肆血拼，這也使得過去兩天的平均訂單額比去年增加12％。