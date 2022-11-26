近期一封來自俄國情報機構，化名為「變革之風」(the Wind of Change)的爆料信指出，早在去年(2021)8月，也就是俄烏戰爭爆發前半年，「俄羅斯非常認真地想要入侵日本，展開軍事衝突」。

根據《新聞週刊》(Newsweek)24日報導，該封電子郵件是由一名號稱「變革之風」的俄國聯邦安全局（FSB）間諜，於今年3月17日發送給該國人權運動家、同時也是反貪腐網站(Gulagu.net)的負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）。內容指出，日、俄從未簽署正式結束二戰的和平條例，主要原因是日本聲稱擁有「北方領土」千島群島的主權，即由俄羅斯控制的爭議性島嶼，幾十年來使雙方關係持續緊張。

該匿名間諜表示:「兩國關係主要絆腳石無疑是千島群島，地處北海道和堪察加半島之間，提供諸多軍事、政治利益。對日本來說，是地緣政治的基石，反觀卻淪為克宮討價還價的籌碼。」更補充，時任首相安倍晉三當時就執著與俄羅斯就該島嶼問題進行談話。

此外，俄羅斯早在去年8月就出動宣傳機器散播假消息，醞釀詭異攻擊氛圍，合理化侵日行動。之後俄官媒也加入陣線大肆抹黑，稱二戰時日軍對戰俘試驗化武，將他們貼上法西斯主義或納粹的標籤。

「他們像是把日本換成烏克蘭，只是有點瘋狂…」至於最終改標目標的原因，變革之風僅表示，問題得由其他人來回答。