民進黨在桃園慘敗，鄭運鵬輸國民黨張善政近13萬票，桃園市長鄭文燦晚間在臉書發文，虛心接受選舉的結果，強調：「深愛桃園，是我的DNA！」對立應該走入歷史，一起為了桃園往前走。

張善政拿下55萬7572票、得票率52.02％，不但遠超過鄭運鵬42萬8983票、得票率40.03％，大贏12萬8589票，也超過4年前鄭文燦的得票數55萬2330票。桃園13區除了觀音小輸1852票，其他12區都領先，尤其在中壢、楊梅、龍潭和平鎮等南桃園，以及復興、八德和桃園區都斬下逾5成票數，鄭運鵬的本命區龜山也大贏5595票、蘆竹則小贏686票。

鄭文燦晚間在臉書發文指出，一個民主的城市，要支持市民的選擇，這次民進黨輸了，他有難過、有悲傷，但面對市民最終的選擇，會虛心接受選舉的結果，請支持他們的朋友，未來一樣熱愛桃園、支持桃園。

鄭文燦也在臉書告訴大家，張善政先生贏了，擔任桃園市長，他自己一樣會支持桃園的建設，不會有任何猶豫，「深愛桃園，是我的DNA！」

鄭文燦說，跌倒了就要爬起來，加倍努力，一步一步堅定前行，感謝各位市民、支持運鵬的朋友、以及所有的輔選夥伴團隊，這段時間給他們最大的支持與鼓勵，選舉已經結束，對立應該走入歷史，一起為了桃園繼續往前走。