九合一大選落幕，民進黨在縣市長席次僅斬獲5席。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨差點被連根拔起，國民黨要乘勝追擊。

沈富雄26日在政論節目《 TVBS戰情室》中表示，基隆市長藍綠的票數差距，是遠出大家所料。民調封關以前，有人說基隆勝負難測，現在會贏，謝國樑是有備而來，他早就知道人家會修理他，就用不同的形象推銷自己，而最大的原因還是國民黨大勝，在北部基隆不贏才奇怪，就如同用一把掃帚，把台灣嘉義八掌溪以北，通通掃乾淨。

沈富雄接著指出，民進黨本來有7席，現在變成5席，少了3席基隆、新竹、桃園，不得了，都是台灣的精華地帶；而多了1席澎湖縣，則勝之不武。贏的5席中，再看屏東、台南，算是險勝，若這兩個地方民進黨也輸，民進黨在台灣就連根拔起了。

沈富雄認為， 國民黨也要乘勝追擊，不要高興。因為國民黨問題在過去鐵板一塊的桃竹苗，現在桃園有一點變了，但竹、苗還是鐵板一塊，下面還是亂成一團，國民黨中央要趁這個機會，進去竹、苗好好整頓一番。