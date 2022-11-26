九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果今（26）日晚間揭曉，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的桃園市、新竹市也丟掉，在今天投票的21縣市中，國民黨拿下了13席、民進黨則是5席、民眾黨1席、無黨籍2席。新竹市由民眾黨新竹市長候選人高虹安拿下，成為新竹市首位女性市長。

從九合一選戰結果可以看到，將由國民黨執政的縣市有「基隆市」、「台北市」、「新北市」、「桃園市」、「新竹縣」、「台中市」、「彰化縣」、「南投縣」、「雲林縣」、「宜蘭縣」、「花蓮縣」、「台東縣」、「連江縣」；由民進黨執政縣市則是「嘉義縣」、「台南市」、「高雄市」、「屏東縣」、「澎湖縣」；民眾黨執政縣市為「新竹市」；無黨籍執政縣市則是「苗栗縣」、「金門縣」。

而六都的選舉結果，台北市由國民黨蔣萬安以57萬5590的得票數拿下，得票率為42.29％；新北市市由國民黨侯友宜以115萬2555的得票數拿下，得票率為62.42％；桃園市由國民黨張善政以55萬7572的得票數拿下，得票率為52.02％；台中市由國民黨盧秀燕以79萬9107的得票數拿下，得票率為59.35％；台南市由民進黨黃偉哲以43萬3684的得票數拿下，得票率為48.80％；高雄市由民進黨陳其邁以76萬6147的得票數拿下，得票率為58.10％。