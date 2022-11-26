民進黨在宜蘭縣鄉鎮市長選舉中遭遇大挫敗！12名鄉鎮市長，綠營僅保冬山鄉、蘇澳鎮，較2018年還失守宜蘭市，推出的前副縣長黃適超參選羅東鎮長，卻仍不敵連任的國民黨吳秋齡，失去極具指標意義的宜蘭市、羅東鎮，堪稱是空前大敗！

12鄉鎮市中，民進黨只有同額競選的冬山鄉長林峻輔，以及面臨藍軍挑戰的蘇澳鎮長李明哲勝選，扣除綠營未推出人選的大同跟南澳鄉，其他8鄉鎮全輸；前縣議員賴瑞鼎參選宜蘭市長，原先聲勢大好，卻仍不敵國民黨陳美玲而落敗，並未順利接下轉戰縣長的江聰淵棒子。

羅東鎮長選舉部分，現任鎮長吳秋齡面對黃適超強烈攻勢，一度陷入苦戰，昨開票時，羅東鎮選情最為緊繃，選舉結果最晚確定，但黃適超依舊不敵吳秋齡落敗。宜蘭市、羅東鎮分別是宜蘭縣的行政中樞與商業重鎮，綠營兩地皆敗，也出乎地方意料之外。

12鄉鎮市國民黨拿下9席，民進黨僅2席，無黨籍1席。