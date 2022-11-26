台北市議員第2選區（內湖、南港）今年應選9席，共有13人爭搶寶座，國民黨超級吸票機、前立委李彥秀一回鍋就狂掃3.7萬票，藍營未如外界猜想掉1席，反而繳出5席全上好成績，而民進黨現任只保住3席，老將江志銘落選，民眾黨陳宥丞成功突圍，台灣基進吳欣岱則以1萬票成落選頭。

根據中選會晚間9時開票結果，李彥秀以3萬7669萬票奪得選區第一，民眾黨新人陳宥丞以2萬5899票成黑馬，順利突圍，藍營議員游淑慧、李明賢各自衝破2萬票，順利連任，而民進黨新人何孟樺則以1萬9340票成功當選。

第六名由國民黨老將闕枚莎拿下，得票數1萬8684票，民進黨王孝維以1萬3872票成功以第七名之姿回鍋，第八名則由民進黨資深議員李建昌拿下，順利取得8連霸，第9名為國民黨老將吳世正，以1萬11576票吊車尾連任。

台灣基進吳欣岱以1萬0186票成落選頭，僅差1390票就能當選，令人意外的是，民進黨老將江志銘以9767票排名第十一。