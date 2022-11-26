苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦領有輕度智能障礙手冊，他在選舉公報上寫道：投入選舉是因為「看不慣有些人做的決定比我還要智障」，超接地氣的政見一出立刻爆紅，更有不少網友認為，他的正直敢言勝過當今無數政治人物。不過開票結果26日出爐，古益弦雖然拿到256票，仍惜敗落選。他的哥哥古富源對此表示，沒選上里長是里民的損失，不過也恭喜溫文銍里長順利連任。

古益弦在選舉公報明言自己學歷為「啟智班」，政見處更寫道「本人領有輕度智能障礙手冊」、「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障」、「智障當選、做事不智障」，掀起網路轟動，大批鄉民直呼勵志，更有不少人認為，他的正直敢言勝過當今無數政治人物。

古益弦的選舉公報內容引發網路討論。（翻攝自選舉公報）

哥哥古富源26日在臉書代替弟弟古益弦轉達：感謝大家的支持，這次里長選舉古益弦拿到了256票，雖然無法成功當選，但是也創下紀錄了。總花費幾千元、保證金5萬元，正式投入選戰大約10天，能拿下這些票數已經非常難能可貴了。

古富源也向支持者道謝，「謝謝投給我們的大哥、小姐、伯父、伯母，對不起我讓你們失望了。但是沒選上里長，是里民的損失，並不是我們的損失，因為他們不敢去追夢，只想活在舒適圈。」

古益弦也恭喜溫文銍里長順利連任，並說道：「到時因為我的保證金拿回，我說過會用在里上，到時也要麻煩溫里長協助幫我統計名單，我再列冊分配。」最後喊話支持他的朋友們，「相信我，下次有機會的話，我會讓更多支持者能夠投給我，謝謝大家，謝謝！」