屏東縣長選舉最終由民進黨周春米驚險勝出，創下25年來最慘烈一役，屏東縣長潘孟安坦言，心情很不好，不過還是要尊重民主，台灣最重要的就是民主價值，所有政權都靠選票投出，人民的決定都該遵守，這是普世價值。

民主政治選舉就是責任政治，贏得選舉的人要更謙卑，潘孟安說，做為民進黨一員，不論從中央到地方，總是團隊一分子，肩負起這樣的責任，會深刻檢討。人民提醒或其他候選人提醒，更要謙卑面對，沒有投給我們的人，未來隨時都要自我鞭策、反省，做為屏東團隊前進的推進器。

被問到選前是否預見如此慘勝？潘孟安說，真的是計畫趕不上變化，選前就知道不少因素會擾動結果，更點名地下賭盤影響甚鉅，不過選成這樣，沒有任何理由，也不諱言，超出想像，就像回到2005年或是2018年民進黨最低谷的時刻，這都是警訊，會虛心檢討。

激情過後還是要回歸平淡，明天還是要一起向前，台灣還是要進步，不管中央、地方，一同攜手合作，這是台灣人民殷殷期待的。