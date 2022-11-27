九合一大選結果出爐，民進黨大敗，國民黨則拿下13個縣市，總統蔡英文宣布辭去黨主席。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，包含論文抄襲醜聞與柬埔寨詐騙案等歪風頻傳，衝擊蔡政府執政威望及信賴度，於此形成「討厭民進黨」氛圍，這當然也是國民黨勝選的主因。

鈕則勳分析，國民黨之所以勝選，在於民進黨的自爆或戰略戰術錯誤，同時也歸因於藍軍執政縣市長的政績不錯，反而和黨中央提名及輔選關係不大。

就民進黨自爆部分，鈕則勳說，特別是前新竹市長林智堅退選，使民進黨布局大亂，聲勢大減，也影響年輕選票支持。另外包括柬埔寨詐騙案等事件顯示政府危機處理能力太差，也致民眾負面觀感增加。還包括民進黨政府本要將可能影響言論自由的「數位中介法」立法，更引發渲然大波，都衝擊民進黨執政威望及信賴度，形成「討厭民進黨」氛圍，這當然是國民黨勝選的主因。

鈕則勳提到，國民黨執政縣市長施政績放不錯，像是新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕「雙母雞」奮力輔選，產生能量外溢效果，護住了國民黨的心脈，也直接影響勝選。

而國民黨勝選，鈕則勳指出，朱立倫穩坐主席職務，更能制定對其有利的初選遊戲規則，對其代表國民黨出戰2024大選的機會更高。但問題是，面對在野另一強將，即台北市長柯文哲，相對弱勢的朱立倫又絕對不會願意在國民黨新勝後和民眾黨談整合，藍白衝突相互搶票火拚的情況極可能發生，若是副總統賴清德代表民進黨出線，且只有1組人選的話，綠軍輕騎過關的機會就非常高，所以2022國民黨的勝選，反而拉高2024年勝選的難度。

就本次國民黨大勝的縣市而論，台北市方面，鈕則勳說，蔣萬安之所以勝出，首先在辯論中攻守兼備，建構「市長架勢」，之後又沒有令人質疑或能讓綠白攻堅的爭議事件或弱點，選情倒吃甘蔗。

至於新北市，鈕則勳提到，侯友宜當選毫無懸念，主要在於侯的政績明顯，全國市政評比支持度都是名列前茅，林佳龍又直攻老調重彈「侯要不要選2024」的政治議題，民眾當然有可能覺得林對市政不熟，導致侯友宜在政見會時「史詩級碾壓」林佳龍，直搗黃龍。

鈕則勳說，張善政擊敗鄭運鵬贏得桃園市長寶座，在於林智堅論文抄襲與退選風暴直接衝擊民進黨桃園選情，就算鄭運鵬臨危授命、匆促上陣，但士氣已大受影響。鄭運鵬又被爆出去對岸做生意的「中國鵬」事件，凸顯「綠能你不能」的兩套標準，除了進取中間選民受限外，更可能衝擊原有的基本盤，一來一往，選票流失嚴重。

鈕則勳特別提到，張善政與蔣萬安的勝選，即便朱立倫並非像侯友宜、盧秀燕這「雙母雞」作為勝選頭號大功臣，但因為是黨主席，所以仍有相當功績，不僅洗刷了之前連敗的恥辱，更為自己競逐2024鋪平了道路，就看黨內初選規則如何公平建置了。