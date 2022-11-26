韓國已經連續2屆在小組賽中出局，「太極虎」在今年世界盃能走得多遠，新科英超金靴獎球星孫興慜的表現是指標之一，而首戰面對晉級的直接對手烏拉圭，南韓最終收下了和局的結果，只是觀眾焦點似乎不在場上的精采對決，在專門盛產花美男的南韓陣中，擁有一張帥氣臉龐的曹圭成頓時成為網路上熱門的關鍵字。

曹圭成首戰板凳出擊，直到比賽第74分鐘接替黃義助的位置登場，完成了世界盃的首秀，而相較於他的表現，曹圭成的亮麗外型則是受到了相當多觀眾的注意，在各大社群平台掀起熱議。

現在只要在推特搜尋「Korea」，就會跳出「Korea number 9」的關鍵字，這也是曹圭成在韓國國家隊的背號，據《韓國日報》報導，在各大的社群平台上，不斷有網友詢問「韓國9號是誰？」，甚至連曹圭成的年紀及感情狀況也被翻出，成為了推特上的頭號熱門人物。

更誇張的是，在比賽結束之前，曹圭成的IG粉絲人數約為2萬人左右，但直到目前為止已經來到61.2萬，粉絲爆漲了30倍之多，在他置頂的首則貼文中，吸引了高達22萬人發出愛心、8千人回應，讓人見識世界盃驚人的曝光度。

身高188公分、24歲的曹圭成主打中鋒位置，除了帥氣樣貌外，2022年賽季效力全北現代的曹圭成，以單季17顆進球拿下了金靴獎，實力也是非同小可。