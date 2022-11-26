民眾黨這次餐與九合一選舉，高虹安在民進黨下重手之下，還是當選新竹市長，不過以無黨籍身分參選的黃珊珊卻未能在台北市長選戰一役攻下一席，台北市長柯文哲適才在臉書表示，感謝支持主在這場選舉中給予民眾黨的協助！

黃珊珊這次沒有選上，柯文哲說感到遺憾。柯文哲表示，黃珊珊有優良的從政經歷跟熱忱服務的精神，她在藍綠兩大黨的夾擊下，還是能以無黨籍身分拿下34.2萬票，真的不容易。黃珊珊一路堅持用理性、平和的態度，提出最可行的政策，贏得許多中間選民的心，這更不容易，也代表台北市的第三勢力正在壯大。

對於高虹安拿下了將近十萬票，柯文哲說，這是一場捍衛價值的選舉，新竹人民戰勝了各種暗黑力量，不讓鋪天蓋地的抹黑，抹去理性、務實、科學、中道的力量。柯文哲特別感謝我故鄉的選民對台灣民眾黨的支持，讓代表台灣民眾黨參選新竹市長的高虹安，在種種負面攻擊下有奧援，讓她愈挫愈勇。「我希望負面選戰、選舉操弄到此為止！」

柯文哲強調，這次選舉不是終點，而是改變的起點，「我希望台灣因為我們變得更好，謝謝大家！」