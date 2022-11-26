嘉義縣111年地方公職人員選舉結果晚間出爐，縣選委會公布選舉結果如下，國民黨王育敏獲得10萬1517票，得票率37.15 ％，民進黨嘉義縣長翁章梁獲得17萬1777票，得票率62.85％，翁章梁成功連任。
18鄉鎮市長當選名單：
太保市：鄭淑分（無）
朴子市：吳品叡（無）
布袋鎮：蔡瑋傑（民）
大林鎮：許有疆（民）
民雄鄉：林于玲（國）
溪口鄉：孫維聰（民）
新港鄉：葉孟龍（民）
六腳鄉：黃鉦凱（民）
東石鄉：林俊雄（無）
義竹鄉：黃政傑（無）
鹿草鄉：嚴珮瑜（民）
水上鄉：林緗亭（民）
中埔鄉：李碧雲（民）
竹崎鄉：曾亮哲（民）
梅山鄉：林俊謀（無）
番路鄉：蕭博勝（無）
大埔鄉：吳明勲（無）
阿里山鄉：高瑞芳（無）
縣議員當選名單：
第1選區：王啓澧（國）、江佩曄（民）、詹琬蓁（國）、黃榮利（民）、賴瓊如（無）、黃惠汝（民）、黃榮俊（民）、楊秀琴（無）。第2選區：黃啟豪（民）、簡嘉億（國）、林岱杰（無）、陳福成（無）、陳文忠（無）、林秀琴（民）、林淑完（民）。第3選區：劉雅文（民）、陳信文（國）、吳思蓉（國）、江志明（民）、莊信宗（民）。
第4選區：蔡政宜（無）、李國勝（國）、陳怡岳（民）、黃嫈珺（民）、蔡奇璋（無）、姜梅紅（民）。第5選區：黃金茂（無）、翁聰賢（民）、蔡信典（國）。
第6選區：張明達（民）、陳柏麟（民）、詹黃素蓮（國）、江季珍（民）、羅士洋（民）、何子凡（無）、莊竣傑（無）。第7選區（山地原住民）：武清山（無）。
另，嘉義縣111年憲法修正案公民複決第1案概況：同意票14萬3487票，占60.15％，不同意票9萬5067，占39.85％，投票率62.28％。
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