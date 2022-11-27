今天是烏克蘭大饑荒起始日90週年紀念日，多位歐洲國家領導人在這一天再次承諾支持烏克蘭。這場在前蘇聯獨裁者史達林時期發生的大饑荒，造成數百萬烏克蘭人喪生。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國將繼續對抗俄軍攻擊。在冬季甫降臨使得氣溫急降的情況下，俄軍有計畫地攻擊烏克蘭能源供應網，導致停電。

澤倫斯基在社群媒體張貼的影片中表示：「烏克蘭人民經歷了非常可怕的事。…敵軍一度企圖以飢餓摧毀我們，如今他們的武器是黑暗和寒冷。」他並說：「我們不會被摧毀。」

歐洲若干國家領導人今天身在基輔，悼念1932至1933年烏克蘭大饑荒（Holodomor）的死難者。烏克蘭當局認為，當年大饑荒出於史達林（Joseph Stalin）政權蓄意的種族滅絕陰謀。

波蘭和立陶宛媒體報導，這兩個歐洲聯盟（EU）成員國的總理已經抵達烏克蘭，準備進行協商，協商重點在今年冬季可能出現新一波來自烏克蘭的人口外移潮。

烏克蘭邊防局（Border Guard Service）表示，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）正在基輔並現身一座紀念碑前，「悼念烏克蘭大饑荒的死難者」。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）也在基輔，這是他自俄羅斯侵略烏克蘭之後首次到訪烏國。

德克魯在推特（Twitter）張貼他和澤倫斯基握手的照片，並留言說：「已經抵達基輔。經過近日來猛烈轟炸，我們和烏克蘭人民站在一起，尤甚於以往。」

根據比利時通訊社（Belga）報導，比國承諾加碼提供烏克蘭3740萬歐元（約新台幣12億元）財務援助。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則發表影音聲明，宣布金援烏克蘭1000萬歐元（約新台幣3億2000萬元）協助穀物出口。俄烏戰爭打亂了烏克蘭穀物出口作業。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111126