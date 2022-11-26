前司法院長林洋港的長孫林儒暘，當選南投縣議員。

英國教育博士簡千翔，當選南投縣議員。（廖志晃攝）

南投縣議員應選37席，總共有69人角逐，競爭非常激烈，議員選舉結果有25名議員連任，12名新人出線，當選人仍以泛藍陣營占多數，現任正、副議長何勝豐及潘一全可望蟬聯；民進黨當選8席，與本屆席次維持平盤，實力不足以挑戰正副議長寶座。

南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）應選10席最多，但總共有26人參選，競爭也最激烈，選舉結果揭曉，老將蔡宗智、洪明科及曾振炎3人蟬聯；全國第1位大陸新住民議員史雪燕，尋求連任失利。

新科議員有7名，其中，前司法院長林洋港的長孫林儒暘，選前即被看好，果然在群雄環伺中脫穎而出；英國教育博士簡千翔，是下屆學歷最高的議員，也是第1位民眾黨籍議員；南投市長宋懷琳回鍋參選議員，順利當選；張婉慈接棒母親于秀英參選，獲得最高票；立委林靜儀的助理沈夙崢首度參選，也順利當選。

第三選區最高票當選的黃春麟，是集集警分局刑事偵查小隊長，曾獲選全國模範警察，此次請假參選即奪冠，顯見警勤區經營扎實，未來議會將出現議員質詢昔日長官的場景，令人矚目。