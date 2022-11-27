新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員應選10席，為新北轄內席次最多的選區，藍營這次提名5席繳出全壘打的好成績，綠營維持4席，爭取連任的市議員、半數新人全數當選，不過，連任3屆的無黨籍議員陳世榮意外落馬，令地方訝異。

藍營市議員林金結、洪佳君、黃永昌、江怡臻，以及被視為「侯家軍」的新人呂家愷都順利當選，其中林金結、洪佳君分別摘下第一、第二名；黃永昌相較上屆排名未有太大變動；江怡臻上屆雖摘下全區第一名、全國第二高票，但本屆掉至選區第六名；呂家愷開票時仍在當選名單邊緣，但最終順利擠進第九名。

反觀，綠營提名6席僅維持4席，綠營新人彭一書、卓冠廷分別靠著組織票、空氣票衝到前面席次，但爭取連任的市議員廖宜琨、林銘仁名次都倒退，其中林銘仁連任多屆市議員，歷屆得票率都不俗，本次意外跌至榜尾，令地方跌破眼鏡。

另外，色彩偏綠的陳世榮，外界原本預估他地方服務扎實，實力穩固，卻意外跌出榜單，同是無黨籍的市議員蘇泓欽，外界原預估他遭遇藍綠營新人呂家愷、卓冠廷夾殺鶯歌票倉，恐會失利，但他服務土城、樹林、三峽獲肯定，順利擠進榜單。