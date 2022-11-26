「棒棒糖」好可憐！有男子在網上PO上1段14秒影片，其影片中有輛MPV車型的休旅車，疑似路況不熟闖進了機車引道，導致整輛車塞滿機車引道，而且，狂輾壓設置在路中央的黃色防撞桿，跟在後方的機車也僅能緩慢跟隨該車無法超越；網友一見影片笑翻「彷彿聽到莫札特」、「一樣都是開車上路！為啥人家比較歡樂？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段14秒影片，影片中可見1輛MPV型的休旅車疑似誤闖高架橋下機車專用引道，因整輛車擠滿整個機車引道，直接狠壓設置在路中央黃色防撞桿，該車輛也因輾壓過防撞桿，導致整輛車子上下左右搖晃，後面還跟著數輛機車無法超越往前；原PO也狠酸這名車主「駕照真的是(雞腿)買的」在貼文寫下「想彈鋼琴也不是這樣啊」。

影片一出，網友紛紛留言表示「哪裡來的三寶飯」、「機車引道，怎樣都全倒」、「彷彿聽到莫札特」、「看他進擊天兵超越天才達到了人中之才」、「一樣都是開車上路！為啥人家比較歡樂？」、「棒棒糖好可憐」、「他心裡想說這車道怎麼那麼小啊，而且怎麼後面一堆機車沒有汽車」。