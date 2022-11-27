九合一大選落幕，民進黨迎來慘敗，僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市長。兼任民進黨主席的總統蔡英文宣布辭去黨主席職位。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，選民狠狠地教訓了民進黨。到目前為止，只有蔡英文發表雜亂的敗選感言，並請辭黨主席，其他什麼都沒改變。如果這是全部，可見當權派還感覺不到選民的怒火有多大，甚至根本不瞭解這是民進黨「天大的災難」。

游盈隆26日在臉書發文表示，就在今夜，選民狠狠地教訓了民進黨。今夜是民進黨刻骨銘心的夜晚，從蔡總統兼黨主席以來，所有位居要津的權力人物，包括府、院、黨、立院黨團成員，如果還有神經的話，應該都有被雷電轟擊的感覺，但真正的反省檢討才剛開始。

游盈隆接著指出、到目前為止，只有總統兼黨主席蔡英文發表雜亂的敗選感言，並請辭黨主席，其他什麼都沒改變。如果這是全部，我們可以很肯定地說，民進黨當權派還感覺不到選民的怒火有多大、還不清楚民怨有多深，也根本不瞭解這是民進黨天大的災難。

網友回應表示，「到今天還無法覺醒，可悲可嘆」、「人民不會再容忍了，不知反省就繼續教訓下去」。