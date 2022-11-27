台東縣五合一選舉圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

台東縣五合一選舉圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

台東縣五合一選舉圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

台東縣五合一選舉圓滿落幕，全縣縣長部份總投票率為64.79％，其中縣長選舉方面，代表國民黨參選的饒慶鈴，最後以6萬8661票蟬聯第19屆台東縣長，另外，縣議員及鄉鎮市長選舉部份，延平鄉現任胡黃廣文鄉長不幸落選，現任縣議員劉秋美、李數奼、高美珠中箭落馬。

台東縣共有236個投開票所，由於選票比較繁多複雜，並加上有憲法修正案公民複決第1案投票案，影響各投開票所計票作業，因此，今天晚間7時28分起陸續有選舉結果資料傳入縣選委會位於縣府的計票中心，並且約晚間9點55分才完成所有開計票作業。

其中縣長由饒慶鈴獲得縣民肯定，最後以6萬8661票當選第19屆台東縣長，得票率為61.22％，主要對手劉櫂豪得票數4萬1104票，兩人差距27557票，不但較4年前同場競爭時票數差距更大，且得票率也提高。

鄉鎮市長選舉結果：台東市陳銘風、成功鎮謝淑貞、關山鎮彭成豐、卑南鄉郭宗益、鹿野鄉李維順、池上鄉林建宏、東河鄉葉啟伸、長濱鄉李光蘭、太麻里鄉王重仁、大武鄉黃建賓、綠島鄉謝賢裕、海端鄉胡金至、延平鄉余光雄、金峰鄉蔣爭光、達仁鄉陳新輝、蘭嶼鄉謝胡源；其中現任的延平鄉長胡黃廣文不幸落選。

縣議員部份：第1選舉區吳秀華、張國洲、周達三、黃治維、陳志峰、林參天、王文怡、李建智、吳景槐、簡維國。第2選區楊招信；第3選區許進榮、林東滿；第4選區陳宏宗、潘貴蘭；第5選區翁麗吟；第6選舉區王姷力；第7選舉區林琮翰、陳政宗、方賢仁。

第8選區鄭崗山；第9選區尤忠正；第10選區楊清順；第11選區：楊秋珍、嚴惠美；第12選區古志成；第13舉區張全馨嵐；第14選區章正輝；第15選舉區蔡玉玲；第16選舉區黃碧妹。

其中，現任的議員陳銘風轉跑道參選台東市長、郭宗益競選卑南鄉長均成功，及鹿野鄉代會主席李維順、長濱鄉代會主席李光蘭兩人轉戰鄉長均當選，而現任縣議員劉秋美、李數奼、高美珠等3人不幸中箭落馬，另外，現任縣議員黃瑞華則未參選。