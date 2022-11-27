中國男星吳亦凡去年捲入桃色風波，遭網紅都美竹爆料以「選妃潛規則」誘騙多名未成年少女，警方介入調查後，法院昨（25日）判處他13年有期徒刑，附加驅逐出境，此外因涉嫌逃漏稅，還要補繳共計6億人民幣（約25.8億新台幣）。都美竹得知此訊後，在微博發聲「終於等到了」，並揭露當年被騙細節。

都美竹表示，去年在網路舉報後，配合警方做了2個月的筆錄，由於案件的保密性和隱私性，一直沒有回應相關問題，時隔2年她成為一個思想成熟的大人，為之前說過一些極端、幼稚的話道歉，「我並不是你們所稱讚的女英雄，我只是一個勇敢了一些的普通人，頂著壓力說出了真相」。

吳亦凡被判13年有期徒刑，外加驅逐出境。（圖／翻攝自吳亦凡IG）

在等待真相公開的過程，都美竹遭到網路霸凌，慘被嗆「十幾歲就這麼不檢點」、「妳就是個敲詐勒索的！」、「妳就是個野雞」、「心機女」、「妳怎麼不照照鏡子，哥哥怎麼會看上妳？」讓她崩潰無數次，腦海中經常出現負面想法，她始終不明白，自己被傷害了，合法維護權利有什麼錯，「難道他是明星有粉絲就可以肆無忌憚，就應該被原諒嗎？」

都美竹感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使是大明星，並接著提到，當時的她才十幾歲，毫無辨別是非的能力，因為吳亦凡的經紀人是女性，她非常相信對方，才會被騙過去，以致於發生後面一連串可怕的事，藉此她也提醒女性朋友：「不要輕易相信任何人，哪怕是同性！遇到危險，想辦法報警，保留好證據，不要害怕威脅！」

都美竹還原被騙經過。（圖／翻攝自都美竹微博）

都美竹透露，吳亦凡有一個微博號，每天會滑微博，剛好看到她，對她很有興趣，就叫女經紀人和她聯繫，加了微信後，會詢問各種基本資料，包括生日、身高、體重、有沒有談戀愛，起初她沒有懷疑，以為是簽公司要了解的常規操作，後來細思極恐，「他問這些可能都是為了後面做準備的，真的很恐怖」，一開始經紀人說要單獨見面聊工作，因為對方是女生，她完全沒考慮到會有任何危險性，去了之後發現是騙局，她呼籲大家一定要有防範意識，不要被騙。

都美竹這段時間為了躲避粉絲的人身攻擊，退掉在北京的大學，放棄學習十幾年的藝術專業和夢想，網路攻擊使她一度變得自卑內向不敢社交，幾名友人被收買選擇站在對立面，公開直播詆毀侮辱她，讓她真正意識到：「原來人性根本經不起考驗」。她十分感謝大家的支持和幫助，「girls help girls」，未來她會利用自己的影響力，幫助更多需要幫助的人，也會努力為家鄉做些貢獻。

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