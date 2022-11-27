百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯，育有2個可愛的兒子蔡桃貴、蔡波能，夫妻倆經常在社群平台上分享生活點滴。不過近日蔡阿嘎帶著2個寶貝兒子前往檢查視力，沒想到2歲多的蔡波能雙眼都有深度散光，若沒有及時治療恐造成弱視，夫妻倆聽到結果後愣住不發一語。

蔡阿嘎近日決定帶蔡桃貴、蔡波能兄弟倆去看眼科，因為他們在家經常手在電視機前，且蔡桃貴經常會做出瞇瞇眼的行為，考量到他們後續還要去學校上課、念書，因此決定前往檢查視力；哥哥蔡桃貴打頭陣，做了電腦驗光度數及雙眼視力，報告出爐顯示，其眼視力發育稍微落後，而且有些散光，不過整體來說並無大礙，建議持續追蹤。

而弟弟蔡波能的散光度數比哥哥深了許多，分別是350度及325度，建議要更密集追蹤，並及時治療，否則可能會造成弱視，蔡阿嘎和二伯聽完後嚇了一跳，不過醫生也表示不用擔心，因為有些孩子的散光是天生的，不一定是3C影響，只要遵照指示定期追蹤，把握6至7歲的「黃金治療期」就不會有大問題。

影片曝光後，不少網友紛紛留言關心「只要早期矯正，即使沒辦法痊癒，也都不會有大問題，不用太擔心啦」、「阿波會沒事的，平安健康快樂長大」、「小孩也是3歲檢查散光300度，好險提早檢查沒錯過黃金治療期，從三歲就開始戴矯正眼鏡，現在7歲了醫生說矯正差不多了」、「六歲以前要盡量控制好」、「兩兄弟都會健康長大的」。

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